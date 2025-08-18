El primer ministro portugués subraya su "total confianza" en las tareas de extinción de incendios

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, visita el centro de mando de Protección Civil - GOBIERNO DE PORTUGAL

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha recalcado este lunes su "total confianza" en el dispositivo establecido para combatir la ola de incendios que asola el país desde principios de mes y dentro del cual hay varios fuegos activos.

"El dispositivo está al cien por cien sobre el terreno, disponible", ha dicho Montenegro, durante una visita al centro de mando de Protección Civil a las afueras de Lisboa, según la agencia de noticias Lusa.

El mandatario luso ha advertido de que Portugal lleva más de tres semanas sometido a condiciones climatológicas extremas, "como nunca antes", y ha admitido que los ciudadanos están ya "muy agotados" tras días de "sufrimento" e incluso "terror".

Los incendios se han convertido también en motivo de disputa política en Portugal y el líder de la oposición, el ultraderechista André Ventura, ha anunciado que su partido solicitará la comparecencia de Montenegro ante el Parlamento. También ha solicitado la dimisión de la ministra de Administración Interior, Maria Lúcia Amaral, por la falta de explicaciones.

El Gobierno decidió el domingo prorrogar 48 horas más, hasta el martes, la situación de alerta nacional por los incendios. Este lunes, más de 80 concejos de área del norte, del centro y del Algarve, en el sur, permanecen en situación de máximo riesgo.