El primer ministro de Qatar visita este jueves Teherán para rebajar las tensiones en Oriente Próximo

Archivo - Los ministros de Exteriores de Irán y Qatar, Abbas Araqchi y Mohamed bin Abdulrahman al Thani - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, viajará este jueves a Teherán, en medio de los esfuerzos para rebajar las tensiones en Oriente Próximo y en particular en lo referido al estrecho de Ormuz.

El dirigente qatarí "llegará mañana" a la capital iraní, donde tiene previsto reunirse con "varios responsables" del Gobierno para abordar "formas de rebajar las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo", ha indicado en redes sociales el portavoz de Exteriores, Mayed al Ansari.

Al Thani centrará asimismo las conversaciones en "la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la necesidad de restablecer la situación anterior al 28 de febrero", fecha en que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán.

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha confirmado en rueda de prensa la visita del primer ministro qatarí, si bien no ha precisado qué miembros del Gobierno iraní lo recibirán para abordar "las relaciones bilaterales y fortalecer la paz y la seguridad regionales".