La primera ministra de Japón disuelve el Parlamento y convoca elecciones para el 8 de febrero

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha disuelto este viernes el Parlamento nipón y convocado elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero, una decisión anunciada a principios de esta semana con la que busca reforzar su mandato y aumentar los apoyos dentro de una cámara con 465 escaños.

El Ejecutivo ha aprobado la disolución de la Dieta japonesa al inicio de una sesión parlamentaria en la que tanto el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) como la oposición han planteado reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos para aliviar la carga de los hogares con motivo de la inflación, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo, por lo que se espera que el aumento de los precios y el alto coste de vida centre los debates electorales.

La cuestión de la política y el dinero, a raíz del escándalo de sobornos que ha afectado al PLD en los últimos años, y los asuntos relacionados con los residentes extranjeros y el turismo también podrían figurar entre los principales temas de una campaña que comenzará el próximo martes, 27 de enero, coincidiendo con la reanudación de la sesión parlamentaria, de acuerdo a la citada agencia.

Estos comicios contarán con la candidatura de un nuevo bloque de oposición, la Alianza de Reforma Centrista lanzada por el Partido Democrático Constitucional de Japón, y el partido Komeito, antiguo socio de coalición del PLD durante 26 años.

La política ultraconservadora anunció este lunes la convocatoria electoral defendiendo su objetivo de garantizar una mayoría y alegando que espera que sean los votantes los que "juzguen los principales cambios que están por venir".

Takaichi se convirtió el pasado mes de octubre en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno japonés y la quinta primera ministra japonesa en cinco años. Desde su llegada al cargo, se ha topado con serias dificultades para sacar adelante los presupuestos. Su gabinete goza de una alta popularidad en las encuestas a pesar de los escasos apoyos a su partido, que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante décadas, aunque con frecuentes cambios de líder.

El adelanto electoral busca consolidar el poder de la coalición, teniendo en cuenta que el PLD y sus aliados cuentan ahora con una mayoría mínima en la Cámara Baja, sostenida por el apoyo de tres legisladores independientes, mientras que siguen en minoría en la Cámara Alta.

Además, Takaichi buscará rentabilizar su popularidad --que ronda el 70%-- para contar con un respaldo reforzado tras la caída de su partido en las elecciones que lideró el ex primer ministro Shigeru Ishiba.