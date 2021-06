La primera ministra de Perú cree que Exteriores se pronunciará si Leopoldo López "tiene injerencia" en la campaña

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez, no descarta la posibilidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores se pronuncie acerca de la "injerencia" que el venezolano Leopoldo López habría cometido con sus declaraciones posicionándose a favor de la candidatura de Keiko Fujimori para las elecciones del 6 de junio.

Cuestionada por el silencio mantenido por Exteriores en relación a estas palabras, a diferencia de cuando los expresidentes de Bolivia Evo Morales y de Uruguay José Mujica se decantaron por Pedro Castillo, Bermúdez ha dicho que "seguramente" el ministerio se manifestará "en su oportunidad".

"Hoy he tenido un día super intenso y no he tenido ocasión de hablar todavía con el ministro (Allan Wagner), pero si Leopoldo López tiene injerencia en la política peruana, estoy segura de que habrá un pronunciamiento al respecto", ha asegurado Bermúdez en declaraciones a la cadena peruana RPP.

"En general la Cancillería siempre se ha pronunciado ante la intervención de cualquier persona o partido extranjero en relación a algo que es en realidad una decisión de los peruanos", ha señalado.

El pasado 22 de abril, el Ministerio de Exteriores de Perú protestó por lo que calificó una "clara intromisión en los asuntos internos" cuando Morales expresó "su respeto y admiración" por Pedro Castillo, puesto que su programa electoral es "similar" al del Movimiento al Socialismo (MAS), "revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente".

Esta semana, López participó en un evento bajo el nombre de 'Amenazas a las democracias', en el que pidió a los peruanos que "no derrochen la oportunidad" de "salvar la democracia" y aseguró que en Venezuela un cambio de Constitución, una de las propuestas de Castillo, "creó una falsa imagen" de "las esperanzas de cambio".

López también se ha dejado ver este lunes en un acto de campaña de Fujimori, 'Juramento por el Perú', en la ciudad de Arequipa, en el que la líder de Fuerza Popular se comprometió a respetar la democracia, la libertad de expresión, promover un gobierno abierto, respetar la Constitución y fortalecer las instituciones.