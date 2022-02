Primeras imágenes y vídeos de la invasión de Rusia a Ucrania

MADRID, 24 Feb. (EDIZIONES) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este jueves "una operación militar" en la región del Donbás de Ucrania. Tras el anuncio, varias explosiones han sacudido distintas ciudades de Ucrania, tropas rusas han desembarcado en Odesa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera.

Las imágenes que se van filtrando en redes sociales y comienzan a enviar las agencias internacionales muestran los efectos de estos primeros ataques. La CNN ha emitido imágenes de lo que parece ser una columna de tanques cruzando el paso fronterizo de Senkivka con Bielorrusia.

CNN now showing footage of Russian tanks crossing into Ukraine from Belarus. Just surreal. pic.twitter.com/JjsJ468wmR — max seddon (@maxseddon) February 24, 2022

Este otro vídeo muestra el paso de fuerzas armadas por otro puesto fronterizo

CCTV footage appears to show Russian troops crossing into Ukraine from Crimea: The Ukrainian border guard committee released CCTV footage which purportedly shows Russian troops crossing a border checkpoint into Ukraine from Crimea on February 24, 2022. In a statement, the pic.twitter.com/7tSNfMe5ZS — worldnews24u (@worldnews24u) February 24, 2022

State Border Service shared this video of Russian tanks and armoured vehicles crossing into Ukraine from the occupied Crimea today.https://t.co/sasm9yhytc pic.twitter.com/NdWSAxkzcp — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2022

Mientras, CIT, un grupo de investigación, ha confirmado que este vídeo fue grabado en la ciudad ucraniana de Kharkiv y que la sección del proyectil que se ve en él se parece a un cohete Smerch.

Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч».

Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление pic.twitter.com/ks0r99S6EX — CIT (@CITeam_ru) February 24, 2022

Otros vídeos compartidos en redes sociales muestra algunas explosiones, aún sin confirmar, en distintas ciudades de Ucrania

Arms depot hit. Kalynivka, Vinnytsia. pic.twitter.com/AkbqJdaAnS — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2022

A blow to the air defense part in Novaya Kakhovka pic.twitter.com/tgif48263A — Андрей (@AndreyZhukovv) February 24, 2022

Medios ucranianos e internacional muestran atascos en Kiev producidos por personas que tratan de abandonar la ciudad.

Traffic at 7 a.m. in #Kyiv's western neighborhood as many are trying to leave the city after Russia's airstrikes.



Video by @AnnaMyroniuk. pic.twitter.com/EvFBldmxxz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2022

#Kyiv is in huge traffic jams. People are in a hurry to leave the capital. The Ministry of Internal Affairs asks the residents of Kyiv not to leave the city right now, so as not to create traffic jams. pic.twitter.com/1AwOFN4M7Y — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2022

Esta foto de Diego Herrera, fotógrafo colaborador de Europa Press en el terreno, muestra atascos en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donbass, acudiendo a una gasolinera en Kramatorsk (Ucrania). La población ucraniana se está desplazando a puntos más seguros tras registrarse varias explosiones en distintas ciudades.

Esta imagen de la agencia DPA muestra la reunión de urgencia que han mantenido el Gobierno de Ucrania.

Imagen de Puti durante el anuncio de los ataques.

