El principal embalse de Teherán tiene reservas de agua solo para dos semanas

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presa de Amir Kabir, la más importante que suministra agua potable a la capital iraní, Teherán, tiene reservas suficientes para solo dos semanas, debido a la sequía que afecta a la región, considerada la peor de las últimas décadas.

El director de la Empresa Regional de Aguas de Teherán, Behzad Parsa, ha explicado a la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, que la presa tiene en estos momentos 14 millones de metros cúbicos de agua, por lo que está al 8 por ciento de su capacidad total. Hace un año la presa tenía 86 millones de metros cúbicos de agua.

Parsa ha destacado que la entrada de agua ha caído un 43 por ciento con respecto al año pasado debido a la falta de lluvia, por lo que ha instado a la población a reducir el consumo y "cambiar los patrones de uso y conservación" para evitar que peligre el suministro de los más de 14,4 millones de habitantes de la capital.

En general, las precipitaciones han caído un 45 por ciento por debajo de la media de la temporada en todo el territorio iraní y hasta 19 de las principales presas del país están por debajo del 20 por ciento de capacidad.