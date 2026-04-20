El principal partido de Irak continúa sin elegir a un candidato a primer ministro

Archivo - Bandera de Irak (archivo) - Ameer Al Mohmmedaw/dpa - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición chií iraquí Marco de Coordinación ha mantenido este lunes un encuentro entre sus dirigentes en el que no ha conseguido finalmente elegir a su candidato a primer ministro a pesar de que se llegó a informar incluso de un nombre, el de Basem al Badri.

El secretario general de la coalición, Abbas al Amiri, ha anunciado que las negociaciones continuarán el martes y el miércoles y ha destacado que "la atmósfera del encuentro ha sido muy positiva", informa la agencia de noticias iraquí NINA.

Marco de Coordinación anunció en enero al ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) como candidato, pero las reticencias de Estados Unidos por su vinculación con Irán finalmente echaron abajo a este candidato.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.

Sin embargo, este mismo acuerdo ha propiciado la última crisis política tras el anuncio de retirada indefinida del Parlamento iraquí del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) en protesta contra la elección como presidente del país de Nizar Amedi.

Amedi fue elegido por los diputados iraquíes tras una votación sin el PDK, que había denunciado previamente "flagrantes errores de procedimiento" a la hora de designar al jefe del Estado. Amedi era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK.