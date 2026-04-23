El príncipe Enrique pide desde Kiev el fin de la guerra de Ucrania: "No hay victoria, solo pérdidas"

Archivo - El príncipe Enrique. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El príncipe Enrique ha reclamado este jueves desde Kiev, en una visita no anunciada, el fin de la guerra y ha propuesto a las partes "elegir un camino diferente" y evitar así aún más el sufrimiento tanto a ucranianos como a rusos".

"Ninguna nación se beneficia de las continuas pérdidas humanas que estamos presenciando. Todavía hay tiempo para detener esta guerra, evitar más sufrimiento tanto para ucranianos como para rusos y elegir un camino diferente", ha expresado en su intervención en la cumbre de seguridad que se celebra este jueves en Kiev.

El duque de Sussex ha puesto de manifiesto que después de cuatro años de guerra, la situación se halla en un callejón sin salida. "Este camino no trae la victoria, sino solo más pérdidas", ha manifestado, según recoge la prensa ucraniana.

"No estoy aquí como político. Estoy aquí como un soldado que entiende el servicio, como un humanista que ha visto el costo del conflicto y como un amigo de Ucrania que cree que el mundo no debe acostumbrarse a esta guerra ni volverse indiferente a sus consecuencias", ha expresado.

No es la primera vez que aparece por sorpresa en Ucrania desde que comenzó la guerra. En abril de 2025 lo hizo por primera vez, acudiendo a una clínica de Leópolis en la que se atienden soldados heridos y luego ya en Kiev, en septiembre de ese mismo año, donde se reunió con veteranos y rindió homenaje a los caídos.