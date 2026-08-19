Prisión domiciliaria para el exministro del Interior de Colombia Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

Archivo - El exministro del Interior de Colombia Luis Fernando Velasco - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este miércoles prisión domiciliaria para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, destituido en junio de 2024, procesado por la supuesta comisión de tres delitos en el marco de la trama de corrupción que implica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La magistrada Diana Patricia Mojica ha decidido "imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia (...) en contra de Luis Fernando Velasco Chávez (...) por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, cohecho por dar o ofrecer en calidad de coautor y celebración de contratos en calidad de determinador".

Así se lo ha notificado al exministro, quien tenía una orden de captura vigente por su presunta participación en el caso de la UNGRD, en particular en el soborno de congresistas --el presidente del Senado Iván Name y el de la Cámara de Representanes Andrés Calle-- a cambio de aprobar reformas del gobierno liderado por Gustavo Petro.