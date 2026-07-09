Prisión preventiva para los dos sospechosos de la muerte de la mujer que atentó contra el oligarca Ermolaev

Personal de Bomberos de Mónaco asiste en la evacuación de heridos tras un ataque con explosivos que ha dejado heridos a tres ucranianos, entre ellos al oligarca Vadim Emolaev.
Personal de Bomberos de Mónaco asiste en la evacuación de heridos tras un ataque con explosivos que ha dejado heridos a tres ucranianos, entre ellos al oligarca Vadim Emolaev. - EMBAJADA DE UCRANIA EN FRANCIA EN FACEBOOK
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 9 julio 2026 18:19
Seguir en

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Justicia ucraniana ha decretado prisión provisional para los dos sospechosos de matar a Anastasia Berezovskaya, la mujer a quien se señala como responsable del atentado fallido hace una semana en Mónaco contra el oligarca Vadim Ermolaev.

El juez Roman Novak ha concedido a la Fiscalía su petición de 60 días de arresto preventivo, sin derecho a fianza, para Vitali Zhikovich, antiguo empleado del Servicio de Seguridad de Ucrania, ante los riesgos de que su libertad influya en los testigos, obstruya la investigación y le permita cometer nuevos delitos.

Anteriormente, el magistrado también ha impuesto las mismas medidas cautelares a Vladislav Reut, agente de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa, que durante la sesión ha trasladado su "plena disposición" a cooperar con la investigación, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

Asimismo, Reut ha acusado al otro sospechoso de haber sido él quien disparó hasta en cuatro ocasiones a Berezovskaya, cuyo cadáver fue hallado esta semana en Kiev. La mujer, de 39 años, ha sido señalada como sospechosa del ataque con explosivos que dejó gravemente herido a Ermolaev, quien perdió una pierna.

La explosión también dejó a su pareja en estado crítico e hirió a su hijo menor de edad. Las autoridades han detallado que, a su regreso a Ucrania, Berezovskaya se puso en contacto con su familia y con estas dos personas, quienes durante todo este caso realizaron varias transferencias bancarias a la sospechosa.

Ermolaev es la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes y reside en Mónaco desde 2021, dos años antes había obtenido la nacionalidad chipriota. Asimismo, está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, territorio que se anexó a Rusia en 2014.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado