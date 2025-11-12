En prisión siete personas por el incendio mortal en una fábrica de perfumes en el noroeste de Turquía

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades turcas han enviado este martes a prisión a siete de los once detenidos por el incendio desatado el pasado sábado en una fábrica de perfumes en el noroeste del país que dejó seis víctimas mortales y por el que se les ha acusado de distintos cargos, entre ellos, homicidio y destrucción de pruebas.

Un juzgado de la localidad de Gebze ha tomado esta decisión, después de que la Fiscalía haya interrogado a los once sospechosos, entre los que se encuentran el propietario de la fábrica, así como el hijo y el sobrino de éste, según recoge el diario digital BirGün.

Los tres familiares han entrado en prisión junto a otros dos de los sospechosos por un presunto cargo de homicidio premeditado. Además, otras dos personas han sido encarceladas por un supuesto delito de encubrimiento.

En el caso de los cuatro sospechosos restantes que han quedado en libertad, las autoridades han impuesto a tres de ellos la prohibición de abandonar el país, mientras que uno se encuentra bajo control judicial, sin poder salir de su domicilio.

Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas al desatarse las llamas en una fábrica de perfumes ubicada en el distrito de Dilovasi de Kocaeli, cuyas instalaciones quedaron gravemente dañadas. Entre las víctimas mortales, que se encontraban todas dentro del almacén cuando se inició el incendio, se encuentran tres menores de 15 y 17 años.