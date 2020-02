Las protestas del lunes por la ley de ciudadanía en India se saldan con siete muertos y un centenar de heridos

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las protestas del lunes en el noreste de Nueva Delhi a favor y en contra de la polémica ley de ciudadanía se han saldado con un balance de siete muertos, incluido un agente de Policía, y cerca de un centenar de heridos como consecuencia de los enfrentamientos registrados entre manifestantes de uno y otro bando y las fuerzas de seguridad, según ha informado la cadena de televisión local NDTV.

Además de los enfrentamientos a pedradas entre defensores y detractores de la polémica norma, los manifestantes han quemado vehículos y tiendas. Más de 48 policías han resultado heridos en los incidentes y han sido hospitalizados.

La violencia se desató este lunes horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegara a Nueva Delhi como primera etapa de su viaje oficial a India.

El ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, se ha declarado "muy preocupado" por la situación que se ha vivido en varios sectores de las ciudad y ha hecho un llamamiento a hacer "todos los esfuerzos para reinstaurar la paz". "Emplazo a todos a evitar la violencia", ha subrayado, en un mensaje publicado en Twitter.

Am v worried abt prevailing situation in certain parts of Del. All of us together shud make all efforts to restore peace in our city. I again urge everyone to shun violence

Am meeting all MLAs (of all parties) of affected areas along wid senior officials in a while