Puesto en libertad el líder de Amanecer Dorado, excarcelado bajo arresto domiciliario por motivos de salud

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido griego de extrema derecha Amanecer Dorado, Nikos Michaloliakos, ha sido puesto en libertad tras aprobar el Consejo de Apelaciones de Lamia una nueva solicitud de libertad condicional presentada por el político por razones de salud y que ha dado lugar a su excarcelación bajo arresto domiciliario y otras medidas restrictivas, ha informado este viernes la emisora ERT News.

Asimismo, el Consejo de Delitos Menores de Lamia ha ordenado la puesta en libertad de otros dos exmiembros del Parlamento por la formación ultraderechista, Ilias Panagiotaros y Christos Pappas, que quedarán sujetos a restricciones como la obligación de presentarse mensualmente en su comisaría local o la prohibición de abandonar el país.

El tribunal que ha dictado su puesta en libertad ha argumentado que tanto Panagiotaros como Pappas "han cumplido su condena y no han incurrido en faltas disciplinarias".

Ambos parlamentarios, al igual que Michaloliakos y otros altos cargos de la formación política, fueron condenados acusados de liderar una organización criminal. La liberación Michaloliakos tiene lugar un año después de que regresara a prisión tras la revocación de una decisión parlamentaria anterior que le había concedido la libertad.

Cabe recordar que Amanecer Dorado, que llegó a ser la tercera fuerza política en el Parlamento griego, fue declarado oficialmente como grupo criminal en un veredicto histórico emitido en 2020.