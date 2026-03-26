Putin advierte de que las secuelas de la guerra de Irán podrían compararse con las del coronavirus

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Sofya Sandurskaya

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido de que las consecuencias de la guerra de Irán, si bien "resulta difícil predecir con exactitud" cuáles serán, podrían compararse con las secuelas del coronavirus, "con "daños importantes en las cadenas de logística, producción y cooperación" internacionales.

"Resulta difícil predecir con exactitud las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo", ha concedido, sin embargo, este jueves Putin durante su participación en un foro empresarial en Moscú, la capital rusa, desde donde se ha hecho eco de quienes comparan lo que pueda ocurrir con las secuelas de la pandemia.

Putin ha valorado que "ni siquiera quienes están involucrados en el conflicto pueden predecir nada", por lo que es "aún más complicado" para quienes no participan de esta guerra, de la que se cumple ya cerca de un mes encuentran.

No obstante, Putin ha señalado que su país no puede situarse al margen de lo que sucede en otros escenarios, por lo que ha incidido en la necesidad de hacer mucho más "fuerte" a Rusia, empresa que ha de llevarse a cabo, ha destacado, en medio de las "sanciones ilegales" que la comunidad internacional les han impuesto.

"Quisiera recalcar que las sanciones son ilegales porque nunca fueron confirmadas por decisiones de las Naciones Unidas", ha remarcado el presidente ruso, quien, pese a "las dificultades y restricciones", ha destacado que "el país ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica", según recogen agencia rusas.

Una sanciones que le fueron y le siguen siendo impuestas a Rusia en respuesta a la invasión del este de Ucrania, hace ahora cuatro años, pero que Putin ha vuelto a justificar. "Nos obligaron, lo he dicho muchas veces, a hacer todo lo necesario para proteger a nuestra gente", ha dicho.

Putin ha hecho referencia a los episodios de violencia que sufrió la población rusa en la península de Crimea en 2014 y en la región de Donbás, como antesala de la invasión en febrero de 2022. "Todos conocemos bien los acontecimientos", ha afirmado ante los representantes del sector industrial y empresarial del país.

A ellos les ha agradecido su labor durante todos estos años en el desarrollo de ambas regiones, un tipo de asociación necesaria, ha remarcado, "para responder a los desafíos extraordinarios que existen actualmente".