Putin afirma que Rusia "no tiene malas intenciones" hacia sus países vecinos y les "aconseja" no "escalar"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - -/The Kremlin/dpa

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este viernes que Rusia "no tiene malas intenciones" hacia sus países vecinos, al tiempo que les ha "aconsejado" no "escalar" la situación, en el marco del conflicto en Ucrania.

"Quiero enfatizar nuevamente: no tenemos malas intenciones hacia nuestros vecinos y les aconsejaría que no escalen la situación, que no impongan restricciones", ha indicado durante el izamiento de la bandera rusa en un nuevo ferry, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Putin ha señalado que las acciones rusas, "si surgen, siempre surgen exclusivamente en respuesta a algunas acciones hostiles contra Rusia", remarcando que Moscú "no ve la necesidad" de "escalar" las tensiones o "empeorar las relaciones" con sus países vecinos.

El mandatario ruso también se ha referido a los bloqueos o suspensiones de proyectos de Rusia con países extranjeros. "Si alguien no quiere cooperar con nosotros (...) y se daña a sí mismo de esa manera, también nos dañará a nosotros", ha indicado, aunque ha garantizado que Rusia "resolverá las tareas".

"Las resolveremos de todos modos y, además, en última instancia, incluso nos beneficiaremos (...) porque adquiriremos competencias adicionales", ha continuado.

Putin ordenó una ofensiva militar contra Ucrania hace una semana. Más de 2.000 civiles han muerto desde que comenzó la ofensiva, mientras que más de un millón han salido del país con destino a países vecinos, como Polonia, que ha recibido el mayor número.