Putin aplaude la participación "activa" de la población en las legislativas en Rusia pese a los intentos de "injerencia"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (archivo) - Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov / Zuma Press / Eu

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aplaudido este miércoles la participación "activa" de la población en las elecciones legislativas celebradas la semana pasada, en las que su partido, Rusia Unida, se ha hecho con una clara victoria, al tiempo que ha denunciado los intentos de "injerencia" en el proceso de votación.

"Es buen conocido que intentaron llevar a cabo una injerencia y afectar las elecciones, como demuestran los constantes intentos del enemigo de romper la defensa antiaérea de Moscú y otras regiones", ha sostenido, en referencia a los ataques con drones por parte del Ejército de Ucrania durante los tres días de votación.

"Sin embargo, las colas en los colegios electorales demuestran que es imposible intimidar a Rusia", ha destacado el mandatario durante un encuentro con miembros del Gobierno ruso, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

Así, ha recalcado que esta participación, que "ha llegado a romper récords" supone "una muestra de que el pueblo ruso apoya los esfuerzos para reforzar el país", antes de apuntar que las elecciones "están vinculadas con los deseos de los ciudadanos a la hora de lograr los objetivos en las áreas más importantes para el desarrollo y fortalecimiento de Rusia".

Rusia Unida se impuso en las elecciones a la Cámara Baja con un 57,86% de los votos, aventajando en más de 40 puntos de distancia de la siguiente formación y renovando así su mayoría constitucional, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central (CEC) rusa y correspondiente al 90,43% del escrutinio.

Por detrás del partido de Putin se sitúa el Partido Comunista de la Federación Rusa con un 13,84% de votos, según los datos de la CEC. En tercera posición se sitúa el Partido Democrático Liberal (8,9%), seguido de Gente Nueva (7,94%) y de Una Rusia Justa que, con apenas un 4,95% de los votos, se queda fuera de la Duma.