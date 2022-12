Putin asegura desde Minsk que Rusia "no tiene interés en absorber a nadie"

Rusia y Bielorrusia han pactado precios de la energía durante tres años y un mercado común del gas natural



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este lunes desde Minsk, la capital bielorrusa, que Rusia "no tiene interés en absorber a nadie". Putin ha pactado con Bielorrusia un mercado común de la energía y precios fijos de venta para los tres próximos años.

"Rusia no tiene interés en absorber a nadie", ha afirmado Putin tras reunirse con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y anunciar un acuerdo para un mercado común de la energía tras un encuentro "muy productivo".

"No se trata de absorber a nadie. Se trata de alinear las políticas económicas. Así es como se hace en otras asociaciones de integración. Lo contrario no tendría sentido. Solo son intentos de frenar nuestra integración. Quieren que competidores que podrían ser peligrosos para ellos no surjan en el mercado internacional. Eso es todo", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias bielorrusa BelTA.

Lukashenko ha respaldado el planteamiento de Putin. "Todo esto de la absorción viene de fuera, de la oposición que se ha autoexiliado. Varios miles de ellos han huido y necesitan ganar dinero y no pueden ganar dinero sin hacer nada. Ni siquiera escriben estas cosas, sino que se las dictan", ha argumentado.

Putin ha confirmado el acuerdo sobre los precios del petróleo y el gas "en condiciones muy favorables". "Hemos tratado los parámetros del precio en el sector de la energía", ha destacado, aunque no ha concretado el precio pactado.

"Solo puedo decir una cosa: estamos contentos con el resultado de las negociaciones para un mercado común del gas y los precios para los tres próximos años", ha subrayado Lukashenko.

Además Putin ha anunciado que seguirán colaborando con Bielorrusia en el ámbito nuclear con vistas a la construcción de un segundo reactor nuclear.

La central nuclear bielorrusa de Astravets que produce al año el equivalente a 4.500 millones de metros cúbicos de gas natural desde su puesta en marcha en 2021 pese a que Rusia podrían vender este gas a Minsk.

"Podríamos suministrar gas natural, pero ahora esta central nuclear está en funcionamiento y genera el equivalente a 4.500 millones de metros cúbicos de gas natural que Gazprom podría vender a Bielorrusia", ha destacado Putin.