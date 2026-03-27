Putin asegura que "nunca" se ha negado a retomar las relaciones con Europa, que considera "en crisis"

El presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado este viernes que las relaciones entre su país y los de la Unión Europea se encuentran "en crisis" y ha rechazado que el motivo de esta disputa sea "culpa" de Moscú, asegurando que el Kremlin "nunca se ha negado" a restablecer sus vínculos con Europa.

"Es evidente que las relaciones de Rusia con los países europeos están en crisis, y no por culpa nuestra", ha defendido durante una reunión por videoconferencia con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

El mandatario ha considerado que "las referencias a los acontecimientos de Ucrania aquí carecen de fundamento suficiente", alegando que "la propia crisis europea se produjo a causa de la anterior Administración estadounidense", en alusión al mandato del demócrata Joe Biden, "y de varios países europeos".

"Fueron ellos quienes apoyaron el golpe de Estado en Ucrania, que posteriormente desencadenó una reacción en cadena de trágicos acontecimientos que siguen teniendo lugar en el territorio ucraniano", ha señalado, en referencia a las protestas y los disturbios conocidos como el Euromaidán, que en 2013 provocaron la caída del presidente Viktor Yanukóvich --cercano al Kremlin.

"Pero ahora no hablaremos de los motivos. Hablaremos del estado de nuestras relaciones con los Estados europeos, con la Unión Europea en su conjunto. Y quiero subrayar una vez más que nunca nos hemos negado a desarrollar estas relaciones, a restablecer estas relaciones", ha asegurado Putin.