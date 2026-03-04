Putin califica de "terrorista" el ataque ucraniano contra el metanero ruso en el Mediterráneo

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Kristina Solovyova
MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado de "terrorista" el ataque ucraniano del martes contra un metanero en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Libia. "No es la primera vez que nos enfrentamos a hechos de este tipo", ha dicho, pareciendo restar importancia el jefe del Kremlin.
"Se trata de un ataque terrorista", ha valorado el presidente ruso este miércoles en declaraciones a la prensa de su país, poco después de que el Ministerio de Transportes informara de que el buque 'Arctic Metagaz' fue atacado en la víspera por drones ucranianos cerca de aguas territoriales de Malta.
El ataque ha dejado al menos dos personas heridas, si bien los servicios de rescate rusos y malteses lograron rescatar sanos y salvos a 30 tripulantes de un buque que "cumplía con las normas internacionales", ha remarcado Moscú.