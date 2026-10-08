Putin declara su respaldo al presidente de Irán y asegura que Teherán no tiene culpa alguna en la guerra con EEUU

Vladmir Putin y Masud Pezeshkian, reunidos en Turkmenistán a 8 de octubre de 2026 - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comprometido todo el apoyo posible de su país a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, para resolver la guerra entre Irán y Estados Unidos; un conflicto en el que Teherán no tiene culpa de nada, a juicio del mandatario ruso.

Putin y Pezeshkian se han reunido en la ciudad de Avaza, en la república de Turkmenistán, en una cita adelantada 24 horas a la prevista inicialmente con motivo del encuentro de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Cumbre Ecológica del Caspio.

Tras su reunión, Putin ha asegurado a los medios que la posición de Rusia, aliada de Teherán, es "bien conocida" y que su país sigue "dispuesto a hacer todo lo que esté al alcance" de su influencia para resolver la guerra de Irán, que ha descrito como "el problema más grave" de la actualidad.

Putin, además, ha eximido de toda responsabilidad al Gobierno iraní sobre el inicio de la guerra que estalló el 28 de febrero, cuando aviones de combate de Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra Teherán y otros puntos estratégicos en la República Islámica. Esta primera ola de ataques se cobró la vida del entonces líder supremo del país, Alí Jamenei, y de buena parte de su familia.

Si bien Estados Unidos e Israel alegan que el conflicto es necesario para impedir que Irán se haga con un arma nuclear (Teherán ha desmentido en innumerables ocasiones que esté persiguendo la bomba atómica), Putin ha asegurado que Irán está haciendo verdaderos esfuerzos para poner fin a un conflicto que ha estallado sin que este país tenga culpa alguna del mismo".

El presidente ruso ha recordado a este respecto que Irán ha vuelto a "presentar nuevas propuestas para solucionar la situación por medios pacíficos", bajo evaluación por parte de Estados Unidos, según sus declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

La postura de Putin ha sido recibida con elogios por parte de su homólogo iraní, que considera a Moscú como el gran contrapeso frente a Estados Unidos en unos foros internacionales donde a Teherán le cuesta pronunciarse por los constantes bloqueos norteamericanos.

"Quisiera agradecerle su postura en la región, así como en Naciones Unidas. Gracias a su ayuda, no han podido imponernos un enfoque unilateral y, por ello, siempre le estaremos agradecidos", ha recalcado el presidente iraní.

Pezeshkian ha señalado una vez más que la solución a la guerra pasa por un enfoque "multilateral" porque ahora mismo "Estados Unidos está intentando imponer su punto de vista a todos los países del mundo desde un modelo dictatorial dirigido contra la política interna de los demás".

"Estamos intentando poner fin a la guerra lo antes posible. Y es fundamental que todos respeten nuestros derechos. Pero si se basan en un enfoque unilateral, la paz no ocurrirá pronto", ha zanjado Pezeskian.