Putin denuncia durante un encuentro con Erdogan el "gran fraude" de la UE con los bienes rusos congelados

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (i), en un encuentro con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin (d). - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado este viernes durante un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el "gran fraude" que la Unión Europea busca cometer con los bienes rusos congelados a raíz de la invasión de Ucrania.

Así se ha pronunciado en el marco de la reunión que ha tenido lugar en la capital de Turkmenistán, Asjabad, donde han abordado la situación en Ucrania y han acordado que este tipo de acciones por parte del bloque comunitario "socavan" los acuerdos de Bretton Woods sobre las relaciones comerciales entre países.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado durante una rueda de prensa que las partes han intercambiado impresiones en lo referente a "esta propuesta europea", unas acciones que han calificado como "enfermizas".

Ambos líderes han intercambiado invitaciones para volver a reunirse en Rusia o Turquía, unos encuentros que, en caso de darse, "serán organizados lo antes posible". "Ni Putin ni Erdogan sufren déficit de comunicación. Se comunican de forma constante y sustanciosa", ha explicado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, han defendido que "no existen problemas significativos" entre las partes a pesar de haber "tenido algún asunto sin resolver" en el pasado. "Se están desarrollando muy bien en todas las áreas", ha explicado Peskov.

Por su parte, las autoridades turcas han confirmado el encuentro. "En un momento de creciente incertidumbre, conflictos y fragilidad, necesitamos arrimar el hombro para establecer un diálogo internacional", ha apuntado Erdogan.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE IRANÍ

El presidente ruso se ha reunido también con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, que ha expresado su compromiso "total" a "poner en marcha los acuerdos firmados entre las partes" y ha hecho hincapié en que "de aquí a finales de año Irán finalizará todo el trabajo necesario para poner en marcha los "proyectos comunes".

Pezeshkian ha subrayado la importancia de desarrollar "rutas estratégicas", según un comunicado de la Presidencia de Irán, que apunta a que el presidente busca una "aceleración" de estos procesos.

Mientras, Putin ha aplaudido el crecimiento de las relaciones bilaterales y ha instado a la firma de un tratado entre los dos países que siente las bases para una asociación estratégica exhaustiva que sirva de "punto de inflexión" para el desarrollo de las relaciones entre los dos países.