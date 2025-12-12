Rusia asegura que EEUU no ha presentado aún su versión revisada del plan de paz para Ucrania

Imagen de archivo de Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este viernes que las autoridades de Estados Unidos aún no han presentado su versión "revisada" del plan de paz para Ucrania, tal y como estaba previsto tras los últimos contactos entre las partes.

"No hemos visto la versión corregida de los planes estadounidenses, por lo que podría no gustarnos lo que presenten", ha alertado durante una rueda de prensa en la que ha señalado que Moscú "debe asegurarse de que los estadounidenses llegan a un acuerdo con los europeos y los ucranianos".

En este sentido, ha alertado de que Rusia podría "ver asuntos que no le gusten" en relación con este plan, que se ajustará a las conversaciones mantenidas entre Estados Unidos y la parte ucraniana. "Cuando lo veamos, quizá no nos guste", ha dicho, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que las autoridades rusas no cuentan de momento con información al respecto. "Estados Unidos no ha tomado una decisión de momento", ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que Moscú "desconoce" si habrá un "nuevo encuentro" entre el presidente, Donald Trump, y los representantes ucranianos. "No sabemos si pasará o no. No tenemos información sobre esto", ha apuntado.