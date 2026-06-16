Putin fija el 20 de septiembre como fecha para las próximas elecciones legislativas en Rusia

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Alexander Shcherbak/TASS via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este martes un decreto fijando el 20 de septiembre como fecha definitiva para las próximas elecciones legislativas, en las que, por primera vez desde el inicio en febrero de 2022 de la invasión rusa de Ucrania, participaran electores de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

"Se convocan las elecciones de diputados para la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia para la nueva legislatura el 20 de septiembre de 2026", recoge el decreto, que resalta que la decisión se fundamenta en el artículo 5 de una ley federal aprobada en febrero de 2014.

"El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación oficial", apunta el documento, firmado por Putin y publicado en el portal de información legal de Rusia.

El propio Putin alertó en abril de la posibilidad de que los "adversarios extranjeros" de Moscú intenten influir en las elecciones a la Duma Estatal --la Cámara Baja de la Asamblea Federal bicameral--, al tiempo que manifestó que los comicios "se desarrollarán en condiciones difíciles".

"Los adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa", argumentó, antes de ensalzar el hecho de que por primera vez vayan a votar en unas legislativas los residentes en las zonas de las "cuatro regiones históricas reunificadas", parcialmente ocupadas en el marco de la invasión.

En septiembre de 2022, apenas unos meses después del comienzo de esta parte de la guerra --el conflicto territorial se remonta a 2014 con la anexión rusa de Crimea--, Moscú celebró un referéndum en estas cuatro provincias, cuyos resultados a favor de la adhesión a Rusia no fueron reconocidos internacionalmente.