Putin y Lula hablan sobre la propuesta de paz de Brasil y China para poner fin al conflicto en Ucrania

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han hablado este miércoles por teléfono sobre la propuesta de paz de Brasilia y Pekín para poner fin al conflicto en Ucrania, desatado el 24 de febrero de 2022.

Ambos mandatarios también han tratado la próxima cumbre de los BRICS que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán, así como las relaciones bilaterales entre los dos países, según un comunicado remitido por la Presidencia brasileña.

Brasil y China presentaron el pasado mes de mayo un plan de paz con seis puntos en el que instaban a las partes a una desescalada que implicara "no ampliar el frente de batalla, no intensificar los combates y no llevar a cabo provocaciones".

En esa 'hoja de ruta' --presentada por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y el principal asesor en relaciones exteriores de la Preisdencia de Brasil, Celso Amorim-- exhortaban a las partes a "crear condiciones para la reanudación del diálogo directo".

"China y Brasil apoyan una conferencia de paz internacional que se celebre en el momento adecuado y que sea reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, con participación equitativa de todas las partes y una discusión justa de todos los planes de paz", señalaron.

En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró en una entrevista con el medio brasileño Metropoles que la iniciativa propuesta por ambos países es "destructiva" y solo es una "declaración política".