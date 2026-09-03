Putin sitúa entre 8.000 y 12.000 las bajas mensuales en las filas ucranianas durante la invasión

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que entre 8.000 y 12.000 soldados ucranianos mueren o resultan heridos cada mes en el marco de la invasión desatada hace ya más de cuatro años por las fuerzas rusas, al tiempo que ha alertado de que las "pérdidas del enemigo siguen aumentando".

Durante el Foro Económico Oriental que acoge la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia, Putin ha señalado que "las bajas superan la cantidad de hombres que se enrolan como resultado de la movilización forzosa y de aquellos que vuelven de los hospitales". "Cada mes pierden entre 8.000 y 12.000 efectivos", ha apuntado.

Además, ha afirmado que la tasa de deserción es "muy alta", por lo que existen unos 500.000 casos abiertos por la vía penal debido a la retirada de soldados que deciden abandonar la lucha. "La motivación en Ucrania es muy baja y el número de deserciones muy alto", ha sostenido, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Así, ha lamentado que la población ucraniana está siendo tratada "como perros a los que se les lleva obligatoriamente al frente a luchar". "Lo vemos todos los días en la prensa o en la televisión", ha añadido.

En relación con los ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra "objetivos civiles en suelo ruso" ha tildado la respuesta de las fuerzas rusas de "significativa". "Como podéis ver, nos hemos visto forzados a responder y, teniendo en cuenta nuestra respuesta, es una clara señal para aquellos que han decidido abrir la caja de Pandora", ha aclarado.

Estas medidas, ha dicho, son "necesarias para lograr que Ucrania deje de intentar provocar daños en Rusia". "Este es uno de los métodos utilizados para combatir los ataques contra objetivos rusos. Se realizan ataques para contrarrestar los suyos", ha expresado.

No obstante, ha hecho hincapié en que los contactos entre las agencias de Inteligencia de Rusia y Ucrania continúan a pesar de que la ofensiva sigue adelante. "Es difícil para mi decir hasta qué punto estos contactos pueden llevar a un acuerdo de paz teniendo en cuenta las últimas declaraciones realizadas por altos cargos ucranianos. Pero los contactos existen, siguen adelante, principalmente entre nuestros servicios de seguridad", ha sostenido.