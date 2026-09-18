Putin vota de forma telemática en las elecciones parlamentarias en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una fotografía de archivo - Vyacheslav Prokofyev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha votado este viernes de forma telemática en las elecciones parlamentarias en el país euroasiático, que se extenderán hasta el domingo y que, además, se celebrarán en zonas de Ucrania ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del mandatario ruso.

"No cometerán un error", ha dicho Putin tras completar el proceso telemático a través del sistema de Voto Electrónico Remoto, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'. El mandatario lleva usando este tipo de voto desde 2021, también en las elecciones presidenciales en las que obtuvo un nuevo mandato en 2024.

Las elecciones a la Duma Estatal se celebrarán entre hoy y el domingo, con los colegios electorales abiertos entre las 8.00 y las 20.00 horas (hora local). En total, hay más de 4.400 candidatos, siendo el partido de Putin, Rusia Unida, el que cuenta con más aspirantes, con cerca de 400.

La votación tiene lugar en medio de la invasión de Ucrania y las críticas de Kiev por el hecho de que Rusia haya incluido en el censo a los habitantes de las zonas ocupadas, así como por las denuncias occidentales por la falta de transparencia y de opciones en las urnas, de las que ha sido excluido el partido opositor Yabloko por su críticas a la guerra.

Por su parte, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) acusó el 31 de agosto a la Unión Europea (UE) y a "destacados países europeos" de poner en marcha una "estrategia a gran escala" para "desestabilizar" la situación en el país de cara a las elecciones legislativas, con los 450 escaños de la Duma Estatal en juego.