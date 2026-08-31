Putin y Xi refuerzan su relación bilateral con un encuentro en Kirguistán

Xi Jinping y Vladimir Putin en Kirguistán - Europa Press/Contacto/Russian President official

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido este lunes una reunión en Bishkek, Kirguistán, en la que han reforzado los vínculos entre ambos países aprovechando su visita al país centroasiático con motivo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Xi ha recordado que Putin visitó China en marzo para cerrar acuerdos que regirán "a largo plazo" las relaciones bilaterales y mejorarán la cooperación entre los dos países en varios ámbitos ante las "nuevas circunstancias", ha destacado la agencia de noticias oficial china, Xinhua.

El dirigente chino ha resaltado que la aplicación de estos acuerdos han producido ya "muchos resultados" y se han desarrollado con "vigor" las relaciones entre las dos partes, ha añadido.

"Creo que bajo nuestra guía estratégica y el esfuerzo conjunto de las dos partes los cimientos para el desarrollo de las relaciones China-Rusia serán más sólidas, habrá un ritmo más decidido y las perspectivas serán más brillantes", ha apuntado Xi.

El responsable chino se ha referido a los "cambios profundos" que afectan al mundo y a las "incertidumbres y factores impredecibles de la situación internacional", pero ha abogado por priorizar "la paz, el desarrollo, la cooperación y los resultados win-win".

Así, ha atribuido a la OCS la "misión" de "mantener la estabilidad y fomentar el desarrollo regionales". "China aspira a colaborar con todas las partes, incluida Rusia, para debatir el plan de desarrollo de la OCS, ayudar a la organización a lograr avances continuos y a largo plazo, reforzar su función en la gobernanza global y fomentar un mundo multipolar equitativo y ordenado", ha explicado.

Putin, por su parte, ha insistido en la situación internacional "turbulenta y compleja" que no ha impedido que China y Rusia continúen "profundizando su cooperación integral estratégica" con "igualdad, confianza y apoyo mutuos".

Así, ha planteado a Xi que el régimen provisional de exención de visados vigente entre los dos países se convierta en permanente, "si China lo considera posible y útil", ha argumentado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS. Así, ha destacado que el turismo entre los dos países ha aumentado un 43% en el primer semestre del año gracias a la suspensión de la necesidad de gestionar un visado.

El responsable ruso considera que las relaciones entre Moscú y Pekín "se han convertido en un modelo de relación entre estados". "Rusia aspira a mantener los intercambios de alto nivel con China, reforzar la cooperación comercial, energética, industrial, de transportes, ciencia, tecnología y otros ámbitos, mejorar los intercambios entre los pueblos y fomentar nuevos logros en las relaciones bilaterales", ha apuntado.

"Tenemos muchos proyectos importantes en energía, industria, espacio, transporte y logística", ha señalado Putin, que ha resaltado en particular el intercambio agrícola, que ha crecido un 34%, o la innovación digital o inteligencia artificial que "abre nuevas oportunidades de desarrollo económico".

Putin también ha destacado la labor de la OCS, que "se ha convertido en una plataforma de cooperación regional muy influyente y eficaz". Rusia y China "deben seguir reforzando la unidad y la cooperación dentro de la organización y desempeñar un papel de liderazgo", según el dirigente ruso, que espera reforzar la colaboración con China también en otros ámbitos como la ONU, los BRICS o el G20.