Putin y Zelenski discuten sobre un intercambio de "todos" los prisioneros de guerra

Publicado 18/07/2019 15:39:03 CET

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Francia REUTERS / POOL NEW - Archivo

MOSCÚ, 18 Jul. (DPA/EP) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, han dialogado por teléfono de la posibilidad de acordar un intercambio de "todos" los prisioneros que han hecho ambos países desde que comenzó el conflicto en el este ucranaiano, según ha informado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

El portavoz de la Presidencia rusa ha asegurado que un intercambio de prisioneros basado en el principio "todos por todos" sería "ideal" y ha dicho que Putin y Zelenski han abordado esta posibilidad en su conversación telefónica, según informa la agencia de noticias rusa Itar-Tass.

Zelenski, que llegó al poder hace dos meses tras ganar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al anterior mandatario, Petro Poroshenko, tuvo el primer contacto telefónico con el presidente ruso la semana pasada.

Los milicianos separatistas prorrusos han estado combatiendo contra las Fuerzas Armadas rusas en el este de Ucrania durante los últimos cinco años. No hay datos oficiales sobre cuántos prisioneros de guerra podría tener cada uno de los bandos enfrentados en el conflicto.

Zelenski se ha fijado como una de las prioridades de su mandato presidencial poner fin al conflicto en el este de Ucrania. Esta semana se ha anunciado un nuevo alto el fuego. Todos los ceses de hostilidades acordados anteriormente han terminado fracasando.

Putin ha hablado en anteriores ocasiones en representación de las fuerzas rebeldes prorrusas en las conversaciones internacionales de paz. Rusia ha negado reiteradamente que esté directamente implicada pero Ucrania insiste en su vinculación con el conflicto dando apoyo a los separatistas.

Peskov ha asegurado este jueves que, por el momento, no está previsto que se celebre una reunión entre Putin y Zelenski. "No, por ahora no se habla de ello. Por ahora es importante esperar a que se celebren las elecciones en Ucrania, para poder, sin el alboroto electoral, abordar con seriedad problemas importantes", ha dicho Peskov, según informa la agencia de noticias Sputnik.

Por otra parte, el Gobierno ucraniano ha informado de que el presidente del país ha ordenado poner en marcha una revisión del proceso para conceder la ciudadanía ucraniana, una medida que llegará después de que Rusia haya aprobado un decreto para facilitar la concesión de pasaportes rusos para ciudadanos que viven en las regiones del este de Ucrania controladas por los separatistas.

La Presidencia ucraniana ha indicado que el Ministerio de Exteriores simplificará el procedimiento para que determinados grupos puedan conseguir la ciudadanía ucraniana. Se verán beneficiados quienes hayan sufrido violaciones de Derechos Humanos o restricciones de libertades fundamentales en sus países de origen y las personas de origen ucraniano "de países amigos" dispuestos a ayudar al desarrollo ucraniano.