Pyongyang rechaza la oferta de Seúl para enviar material sanitario: "Es un insulto y una provocación"

Archivo - La hermana de Kim Jong Un, Kim Yo Jong. - -/KCNA/KNS/dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha rechazado este jueves la oferta de las autoridades surcoreanas para enviar al país material sanitario al considerar que es "un insulto y una provocación política" contra Pyongyang.

Así, ha calificado este plan --que cuenta con el visto bueno de Naciones Unidas-- como una "farsa", al tiempo que ha sostenido que aludir a la falta de material sanitario o medicamentos en Corea del Norte no se ajusta a la realidad y es una "violación de la soberanía" norcoreana.

Sus palabras llegan después de que el Ministerio de Unificación de Corea del Sur haya informado de que cuenta con una iniciativa para enviar 1.431 equipos médicos al país vecino, necesarios para ofrecer tratamiento, cirugías y diagnósticos.

"Los individuos de Corea del Sur afirmaron irreflexivamente en su solicitud que contribuirían a la mejora de los servicios médicos básicos para los sectores vulnerables, aludiendo a una supuesta escasez de medicamentos y equipos médicos y al deterioro de la situación de salud pública. Esto constituye un insulto a nuestro Estado, una provocación política aberrante en su contra y una grave violación. Es un acto escandaloso y deplorable", ha manifestado.

"Mientras persisten numerosas dudas sin aclarar sobre el reciente incidente de la explosión de la mina, continúan las disputas internas entre quienes sostienen que fue un accidente y quienes alegan una provocación", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que actualmente es "imposible esperar un éxito de taquilla para su mediocre falsa, dado que han montado otra película titulada Plan de Ayuda con Equipos Médicos que actúa como la secuela de la explosión de la mina".

"En la coyuntura actual, quienes deberían ser conscientes de que los equipos médicos de Corea del Sur no pueden entrar en nuestro territorio --ni existe vía alguna para su introducción-- recurren a esta farsa. Se trata de un cálculo político siniestro: pretenden sacar provecho contraponiendo su supuesta actitud bienintencionada a nuestra actitud de rechazo, que es presentada como conflictiva", ha alertado.

Es por ello que ha lamentado que "ninguna de sus acciones resulta comprensible bajo criterios de sentido común". "Las acciones de las autoridades de Seúl se caracterizan por juicios, decisiones y anuncios unilaterales. Surge la duda de si se trata de individuos políticamente inmaduros o de verdaderos idiotas natos imposibles de reformar", ha añadido.

"Si realmente desean reconducir las relaciones entre las partes, deberían tener presente el sentir de su contraparte en cada palabra y acción, demostrando ante todo el máximo respeto, consideración y sinceridad. Con el paso del tiempo, las autoridades de Seúl dejan al descubierto su faceta más despreciable", ha zanjado.