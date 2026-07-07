Qatar acusa a Irán del "inaceptable ataque" contra un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz

Archivo - Bandera de Qatar (archivo) - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han acusado este martes a Irán del "inaceptable ataque" contra un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz y ha reclamado a Teherán que "ponga fin inmediatamente a todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional".

"El ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz constituye un ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari.

"Exigimos que la República Islámica de Irán cese de inmediato todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional, y que se abstenga de poner en peligro el suministro energético mundial y los recursos de los países de la región en pos de intereses particulares", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Así, ha resaltado que Qatar "hace totalmente responsable" a Irán de este ataque y de "los daños y consecuencias" que puedan derivar del mismo, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso, si bien fuentes citadas por medios iraníes indicaron que el buque fue atacado después de que intentara cruzar el estrecho con apoyo de la Armada estadounidense.