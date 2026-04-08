Qatar apunta que el alto el fuego entre EEUU e Irán es "un paso inicial hacia la desescalada" en Oriente Próximo

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani (archivo) - Bernd Von Jutrczenka/Dpa - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han mostrado este miércoles su satisfacción con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas y han resaltado que se trata de "un paso inicial hacia la desescalada" por el que "hay que avanzar con urgencia" para evitar la expansión del conflicto en Oriente Próximo.

"Qatar acoge con satisfacción el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, considerándolo un paso inicial hacia la desescalada, y destaca la necesidad de avanzar en él con urgencia para evitar la propagación de las tensiones en la región", ha dicho el Ministerio de Exteriores qatarí a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha aplaudido la mediación de Pakistán y ha subrayado la importancia de "un compromiso total" con el alto el fuego, lo que, a juicio de Doha, "garantizará la consolidación de la tregua y creará las condiciones para el diálogo". Qatar ha incidido por ello en la necesidad de que Irán "cese de inmediato todos los actos y prácticas hostiles que socavan la estabilidad regional, y respete la soberanía de los Estados, a fin de asegurar que tales violaciones no se repitan".

Doha ha hecho además hincapié en la importancia de "garantizar la seguridad de las rutas marítimas y la libertad de navegación y comercio internacional, de conformidad con las normas del Derecho Internacional, lo que contribuye a mantener la estabilidad de la región y las cadenas de suministro globales", en referencia al compromiso de Teherán para reabrir el paso en el estrecho de Ormuz durante estas dos semanas como parte del acuerdo.

Por último, ha reiterado el "apoyo inquebrantable" de las autoridades qataríes a "todos los esfuerzos diplomáticos y acciones pacíficas" y ha esgrimido que "un diálogo serio y responsable y un apego a los principios del Derecho Internacional y la buena vecindad son los pilares fundamentales para resolver las crisis y evitar repercusiones graves en la región y el mundo".