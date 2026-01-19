Qatar celebra el acuerdo de alto el fuego entre las fuerzas kurdo-árabes y el Gobierno sirio

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Qatar han celebrado el acuerdo de alto el fuego entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el Gobierno sirio anunciado este domingo por el presidente de este país, Ahmed al Shara, y que concede a Damasco el control absoluto de los puntos estratégicos de la región semiautónoma del noreste del país, concretamente Raqqa, Deir Ezzor y Hasaka, a cambio de la integración de sus autoridades locales y de las milicias kurdas-árabes en la estructura militar, de seguridad y civil del país.

Así lo ha declarado el Ministerio de Exteriores qatarí, que ve en este acuerdo "un paso importante hacia el fortalecimiento de la paz civil, la mejora de la seguridad y la estabilidad, y la construcción de un Estado basado en las instituciones y el Estado de derecho", según un comunicado difundido en redes sociales.

"La estabilidad y la prosperidad de Siria requieren el control exclusivo del Estado sobre las armas dentro de un solo Ejército nacional que represente a todos los componentes del pueblo sirio, de manera que se garantice la preservación de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país", ha considerado en una nota en la que ha elogiado "los eficaces esfuerzos de Estados Unidos, que contribuyeron a alcanzar este acuerdo".

La diplomacia qatarí ha reiterado además su "pleno apoyo a la soberanía y la unidad de Siria, y a las aspiraciones de su pueblo hermano de libertad, desarrollo y prosperidad".

El anuncio del acuerdo ha sido efectuado por la Presidencia siria y de momento ni la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) ni las FDS, su "ejército" oficioso, comenzando por su comandante en jefe, Mazloum Abdi, se han pronunciado al respecto, aunque sí lo ha hecho el enviado especial de Estados Unidos, Tom Barrack, quien ha celebrado el documento e insistido en que ambas partes culminen con éxito sus negociaciones de integración.

Los términos principales del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la AANES como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".

Las milicias podrán presentar "una lista de líderes" nominados por su cúpula "para ocupar altos cargos militares, de seguridad y civiles dentro de la estructura del Gobierno central" en lo que se trataría de la culminación de las, hasta ahora, fallidas negociaciones de integración con la AANES, que ha exigido un sistema federal con completa autonomía.

El acuerdo de alto el fuego implica también que las FDS y las autoridades del norte y el este de Siria reconocerán el reciente decreto firmado por Al Shara que ratifica la existencia de una "identidad kurda" en el país, a pesar de que hace solo un par de días, los kurdos exigían que sus derechos se vieran consagrados en una Constitución nacional y no en un texto, como describieron, "provisional" como entendían al decreto.

El Gobierno sirio se hará cargo de los campamentos de familiares de la organización yihadista Estado Islámico, hasta ahora bajo custodia de las fuerzas kurdas, y garantiza que ofrecerá a Estados Unidos su plena cooperación en la lucha contra las células del grupo terrorista, donde las milicias kurdas juegan un papel instrumental como aliadas de Washington.