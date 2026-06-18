Qatar celebra el preacuerdo entre EEUU e Irán y pide "espíritu positivo" en la siguiente fase de negociaciones

Archivo - Bandera de Qatar sobre la fachada de su legación diplomática en Damasco, Siria - Europa Press/Contacto/Monsef Memari - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha celebrado este jueves la firma del preacuerdo entre Irán y Estados Unidos para sentar las bases de un futuro acuerdo de paz en Oriente Próximo tras meses de hostilidades y ha alentado a los dos países ha mantener un "espíritu positivo" para garantizar resultados "integrales" de las conversaciones.

El Ministerio de Exteriores qatarí ha aplaudido el memorando de entendimiento firmado en la víspera por los presidentes estadounidense e iraní, Donald Trump y Masud Pezeshkian, lo que "constituye una base sólida para avanzar en la siguiente fase de conversaciones entre las partes".

La cartera diplomática ha destacado asimismo que el preacuerdo "reafirma el compromiso de ambas partes de resolver sus diferencias mediante la negociación y medios pacíficos, así como de impulsar las perspectivas de paz (...) y crecimiento económico tanto a nivel regional como internacional".

Por ello, las autoridades qataríes instan ahora a Teherán y Washington "a mantener un espíritu positivo (...) y coordinación conjunta para garantizar resultados integrales y sostenibles" de cara a la siguiente etapa de las negociaciones para un futuro acuerdo.

Asimismo, han aprovechado para reiterar su "pleno apoyo a todos los esfuerzos encaminados a mejorar seguridad y la estabilidad" en Oriente Próximo, toda han manifestado su "reconocimiento a la colaboración" de Pakistán y resto de países que han mediado entre los gobiernos estadounidense e iraní "para reducir las tensiones y superar las diferencias de opinión, culminando en la firma de este memorando".