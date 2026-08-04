Qatar exige a Israel cumplir el acuerdo en Gaza tras la aceptación de Hamás de desarmarse

Un palestino sobre las ruinas de un edificio en Nuseirat, en la Franja de Gaza - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Qatar ha instado a Israel a cumplir con el acuerdo en la Franja de Gaza después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aceptase un plan para desarmarse por fases y ceder el control de su armamento a un comité tecnócrata palestino al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

"La parte palestina y Hamás han expresado su compromiso con lo acordado en la 'hoja de ruta' y esperamos que la parte israelí cumpla plenamente sus compromisos, se retire de Gaza y respete el Derecho Internacional", ha señalado el portavoz de la cartera, Mayid al Ansari, en una rueda de prensa desde Doha.

En este sentido, ha instado a la comunidad internacional a presionar a Israel para que "implemente el acuerdo, cese sus ataques" y se retire del enclave palestino. "Los mediadores destacan la necesidad de acelerar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza", ha dicho.

Esto se produce después de que Hamás y Yihad Islámica insistieran en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino.

Por contra, la Junta de Paz de Gaza ha asegurado que las tropas israelíes solo se retirarán de Gaza cuando Hamás se haya desarmado "por completo" tras una reunión "constructiva y exhaustiva" entre su director, el diplomático búlgaro, Nicolai Mladenov, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.