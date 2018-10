Qatar sostiene que las exigencias de los países del Golfo no se pueden cumplir

Actualizado 29/06/2017 12:08:07 CET

DOHA, 29 Jun. (Reuters/EP) -

Qatar está dispuesto a discutir "cuestiones legítimas" con sus vecinos del Golfo para poner fin a la crisis regional pero ha dejado claro que considera que la lista de peticiones que le presentaron la semana pasada incluía algunas demandas que eran imposibles de cumplir porque no eran ciertas.

El pasado 5 de junio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto rompieron relaciones con Qatar, acusando al país de apoyar el terrorismo y de ser aliado de su enemigo en la región, Irán. Otros países se han sumado posteriormente a esta decisión o han rebajado sus relaciones con el emirato.

Los cuatro países enviaron a Doha una lista de 13 demandas, que incluyen el cierre de la cadena de televisión Al Yazira, financiada por el Estado, y reducir las relaciones con Irán, entre otras cosas, y dieron a Doha diez días para cumplirlo. Se cree que el plazo expira este domingo.

El ministro de Exteriores qatarí, jeque Mohamed bin Abdulrahman al Zani, ha dicho este jueves que Doha está interesada en negociar cuestiones legítimas que preocupan a sus vecinos del Golfo, pero ha subrayado que algunas de las demandas formuladas no son razonables.

"No podemos 'cortar las relaciones con el así llamado Estado Islámico, Al Qaeda y el grupo miliciano chií libanés Hezbolá' porque esas relaciones no existen", ha afirmado en un comunicado. "Y no podemos 'expulsar a cualquier miembro de la Guardia Revolucionaria iraní' porque no hay ninguno en Qatar", ha añadido.

El embajador emiratí en Rusia ha dicho que Qatar podría enfrentarse a nuevas sanciones si no cumple las demandas. Los países del Golfo podrían pedir a sus socios comerciales que eligieran entre trabajar con ellos o con Doha, precisó.

El jeque Mohamed ha sostenido que dado que para Doha le resulta imposible dejar de hacer cosas que nunca ha hecho, "llegamos a la conclusión de que el ultimátum no era para abordar las cuestiones enumeradas sino para presionar a Qatar para que entregue su soberanía". Esto es algo que no haremos", ha asegurado.

Turquía ha respaldado a Doha en su disputa con los cuatro países árabes. El ministro de Defensa qatarí tiene previsto visitar este viernes Ankara y mantendrá conversaciones con su homólogo turco, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Defensa turco.