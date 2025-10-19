Quiroga apela a votar y "terminar con 20 años destructivos" de gobiernos del MAS en Bolivia

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Alianza Libre a presidir Bolivia, Jorge 'Tuto' Quiroga, ha realizado un llamamiento a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia que se celebra este sábado y "terminar" con dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Vayamos todos a votar. Es una jornada donde todos tenemos en la mano el instrumento más poderoso: el voto. Tenemos con el voto la oportunidad de terminar con 20 años, dos décadas destructivas, que han dejado la economía en una crisis profunda", ha declarado desde Santa Cruz, donde acompañó a votar a su candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco.

Quiroga ha subrayado que las familias bolivianas están angustiadas en todo el país "porque no alcanza la plata para comprar en el mercado, la inflación está disparada y la economía en contracción".

"No hay empleo, no hay venta, no hay trabajo y vivimos en colas interminables por diésel y gasolina. No hay dólares para hacer absolutamente nada, (pero) eso podemos cambiar hoy con el voto, vayamos todos a votar", ha instado.