Radev vota como favorito en las elecciones de Bulgaria entre denuncias contra el "voto comprado" y ofertas de coalición

Archivo - Ruman Radev vota en las elecciones en Bulgaria en 2024 (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Lin Hao - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bulgaria Rumen Radev, favorito en las elecciones que se celebran este domingo en el país, ha depositado ya su voto en la capital, Sofía, entre críticas a la existencia de "un voto comprado" y una oferta generalizada para que cualquiera que comulgue con sus ideas participe en un necesario gobierno de coalición, con él al frente.

"Ahoguemos el voto comprado en un mar de nuestros votos libres", ha declarado el líder de Bulgaria Progresista tras votar en la Escuela Superior de Transporte de la capital búlgara antes de recordar la necesidad de "formar un gobierno estable y sostenible" tras estos comicios porque "volver a convocar elecciones no es una opción".

Bulgaria celebra este domingo sus octavas elecciones en tan solo cinco años, convocadas de forma anticipada tras otro fracaso en las conversaciones para formar gobierno en medio de una enorme fragmentación parlamentaria.

La última crisis política se vio desencadenada a raíz de la dimisión del ex primer ministro Rosen Zheliazkov tras sus infructuosos intentos de aprobar unos presupuestos que incluían una subida de los impuestos y que derivó en fuertes manifestaciones.

Su efímero gabinete en minoría logró, por contra, que prosperaran las negociaciones de Bulgaria para unirse a la moneda única de la Unión Europea, otorgando al país voz en las decisiones sobre la política monetaria de la eurozona, pero acabó dejando el Gobierno en manos de aliados políticos impopulares, considerados por los manifestantes como la cara visible de la corrupción y el secuestro del Estado.

Las encuestas sobre intención de voto sitúan a la coalición de Radev --que dimitió en enero como presidente a tan solo escasos meses de la celebración de los comicios-- como principal favorita para hacerse con la victoria en estas legislativas, pero necesita apoyos, de ahí que el expresidente se declarara dispuesto "a cooperar con cualquiera que acepte sus ideas y "comparta el programa" de su coalición, en comentarios recogidos por la cadena de TV Nova.

La respuesta de la población todavía es difícil de calibrar: según los datos de la agencia de noticias Myara, la participación electoral era del 13,6% a las 11.00 de la mañana.

El secretario general en funciones del Ministerio del Interior, Georgi Kandev, ha explicado en rueda de prensa que desde el inicio de la jornada electoral se han presentado 93 denuncias y se han iniciado 8 procedimientos preliminares por irregularidades electorales.