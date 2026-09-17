Ramaphosa cancela toda su actividad por problemas de salud

El presiente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, durante un encuentro de los BRICS en India. - Kristina Solovyova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha cancelado toda su agenda pública debido a problemas de salud, sin que su oficina haya concretado por cuanto tiempo estará ausente, quedando ahora los ministros de su gabinete a cargo de representarle en actos públicos.

"Por motivos de salud, el presidente se está ausentando temporalmente de sus compromisos públicos. El presidente regresó el lunes de la cumbre de los BRICS celebrada en India y ha recibido la recomendación de su equipo médico de que descanse y se recupere", ha informado la Presidencia sudafricana en un comunicado.

En todo caso, evita dar más detalles del tipo de problema de salud que sufre Ramaphosa o el tiempo previsto para volver a la actividad pública relativa a su cargo.

"Siempre que sea posible, el presidente ha pedido a los ministros correspondientes que le representen en los compromisos públicos programados", ha añadido.

Ramaphosa, de 73 años, llegó a la Presidencia sudafricana en 2018 tras una amplia trayectoria política y empresarial en el país, incluyendo su participación en negociaciones para la celebración de elecciones democráticas en 1994 que supusieron el final del apartheid.