Ramaphosa confirma que la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, a la que Putin está invitado, será presencial

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha confirmado este domingo que la cumbre de los BRICS será celebrada "cara a cara" con el resto de mandatarios.

"Siento decepcionaros, no va a ser virtual. Nuestro estatus de no alineados significa que estamos conectados con todos los países del mundo. Esta es la posición política que pretendemos seguir en el futuro. Aprendimos este enfoque del expresidente Nelson Mandela", ha asegurado Ramaphosa, según el diario sudafricano 'The Citizen'.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también está invitado a la cumbre a pesar de la orden de arresto internacional en su contra emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), si bien el mandatario sudafricano no ha confirmado que finalmente vaya a acudir.

Aunque Ramaphosa ha informado de que los preparativos se encuentran en su fase final, existen rumores sobre un posible traslado de la cumbre a China para evitar incumplir con la orden del TPI.

Sin embargo, no es la primera vez que Sudáfrica dejaría de cumplir con sus obligaciones con el TPI, después de que en 2015 fuera blanco de críticas internacional al negarse a detener al entonces presidente sudanés, Omar Hasán al Bashir, a quien también reclamaba la corte por crímenes de guerra.

Desde el inicio de la invasión, Sudáfrica ha defendido siempre su imparcialidad, absteniéndose en varias ocasiones de votar las resoluciones Naciones Unidas que condenan las acciones de Rusia, una postura similar a la de Brasil. Ambos forman parte del grupo regional de los BRICS, en el que también está India y Rusia.