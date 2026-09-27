RDC declara tres días de luto nacional por un accidente mortal de un helicóptero militar

Archivo - El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi (archivo) - Sadak Souici/Le Pictorium Agency / DPA - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha decretado tres días de luto a partir de este lunes por la muerte de 17 personas a causa de un accidente de helicóptero, entre ellas el presidente del Alto Tribunal Militar, Joseph Mutombo Katalayi, y el auditor general de Fuerzas Armadas congoleñas, Lucien-René Likulia.

El Gobierno congoleño ha indicado en un comunicado en redes sociales que el presidente del país, Félix-Antoine Tshisekedi, ha dado orden de que las banderas ondeen a media asta en todo el territorio nacional desde el lunes y hasta el entierro de los cuerpos de las víctimas.

"El Gobierno hará igualmente que se respeten tres días de duelo nacional antes de la inhumación de los ilustres desaparecidos", ha señalado, antes de resaltar que las autoridades han abierto ya una investigación para determinar "los hechos, las circunstancias y las causas del accidente".

Por último, ha presentado sus profundas condolencias a los familiares de las víctimas, así como "a la familia judicial y a la totalidad de las Fuerzas Armadas", a raíz del suceso, que tuvo lugar el viernes en Kenge, en la provincia de Kwango.