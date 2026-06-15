RDC eleva a 181 los fallecidos confirmados a causa del brote de ébola, con más de 780 casos

Un sanitario realiza labores de limpieza en un centro de tratamiento del ébola en República Democrática del Congo. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a, al menos, 181 los muertos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados del pasado mes de mayo en el noreste del país, que deja ya más de 780 casos, así como un total de 40 pacientes recuperados.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha informado en su último balance publicado en redes sociales este domingo que, a fecha de 13 de junio, hay 782 casos confirmados, con 181 fallecidos y 40 personas recuperadas. Ello supone que han sido registrados 72 nuevos casos, de los cuales 56 pertenecen a la provincia de Ituri, 25 en la localidad minera de Mongbwalu, trece en la de Bunia, seis en Rwampara, cinco en Nyankunde, tres en Komanda, dos en Nizi, una en Damas y otro en Nia-Nia.

A ese respecto, las autoridades sanitarias han alertado de dos nuevas zonas sanitarias afectadas: la aldea de Nia-Nia, en Ituri, y Mabalako, zona rural ubicada en Kivu del Norte, lo que supone que el número de áreas afectadas pasa de 29 a 31.

"La expansión geográfica de la epidemia continúa", ha advertido la cartera de Salud aseverando que se está desplegando una "respuesta inmediata" en esas nuevas zonas.

Este pasado viernes, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que el brote de ébola en República Democrática del Congo "se está expandiendo", tanto a nivel de número de datos como en cuanto al número de territorios en los cuales se han registrado contagios.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.