RDC eleva a 6.250 los casos de ébola, con más de 3.000 muertos y una tasa de letalidad cercana al 50%

Archivo - Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios enterrando a un paciente fallecido por ébola a causa del brote declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han cifrado este jueves en 6.250 los casos confirmados de ébola desde la declaración del brote hace ya cuatro meses, con más de 3.000 muertos y más de 1.400 pacientes recuperados.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado en su último boletín que durante las últimas 24 horas se han registrado 64 casos y 25 muertos, lo que eleva los totales a 6.250 y 3.039, respectivamente, con la provincia de Ituri como epicentro, con el 81,7% del total de los contagios.

Así, ha resaltado que durante el último día 30 pacientes han recibido el alta, para un total de 1.439 recuperados. La tasa de letalidad se sitúa por ello en el 48,6%, con una tasa de seguimiento de contacto de los casos que asciende al 89%, en medio de la preocupación por la expansión del brote.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.