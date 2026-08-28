RDC lanza una campaña de vacunación para trabajadores de primera línea frente al ébola, con unos 2.800 muertos

Archivo - Fotografía de archivo de un trabajador realizando labores de desinfección en la vivienda de un muerto por ébola en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han lanzado una campaña de vacunación contra el ébola a trabajadores de primera línea frente al brote declarado a mediados de mayo en el este del país, que deja ya cerca de 5.800 casos y alrededor de 2.800 muertos, según el último balance facilitado por el Gobierno.

La campaña ha sido lanzada por el ministro de Sanidad, Roger Kamba, en la ciudad de Kisangani, capital de la provincia de Tshopo, un acto que ha contado con la presencia del director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Mwamba Kazadi Dieudonné, en el marco de los esfuerzos de las autoridades para contener la propagación del virus.

"En Kisangani se ha dado un paso decisivo con el inicio de la vacunación para los trabajadores de primera línea", ha dicho el INSP en un comunicado, en el que ha resaltado que "esta campaña tiene entre sus prioridades al personal de salud y a los trabajadores de primera línea en las provincias de Tshopo, Bajo Uélé y Alto Uélé, con el objetivo de reforzar su protección y consolidar la continuidad de los servicios esenciales de salud".

Así, ha explicado que "vacunación es una de las palancas de la estrategia de respuesta general, junto con la vigilancia epidemiológica, la gestión de casos, la prevención y el control de infecciones, la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad", al tiempo que ha insistido en que "la protección del personal implicado en la respuesta es una prioridad para garantizar una labor eficaz, coordinada y duradera frente a la epidemia".

El actual brote está causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado, ha dejado hasta la fecha 5.794 casos confirmados, con 2.789 fallecidos y 1.293 recuperados, según el último balance publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño a través de redes sociales. Asimismo, hay 843 pacientes en aislamiento.

La campaña de vacunación ha sido lanzada horas después de que Uganda declarara el fin del brote en el país, declarado al hilo del registrado en RDC, tras completarse el periodo de 42 días sin nuevos casos después del alta del último paciente ingresado en el país africano, donde se han confirmado 20 casos y dos fallecidos.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.