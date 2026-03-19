RDC y Ruanda pactan "pasos concretos" para aplicar el acuerdo de paz y lograr "progresos sobre el terreno"

Archivo - Militares desplegados en Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda han acordado adoptar "pasos concretos" para aplicar el acuerdo firmado en junio de 2025 para lograr la paz en el este de RDC, así como medidas "coordinadas" para reducir las tensiones y lograr "progresos sobre el terreno", tras los últimos combates entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Las delegaciones, que han mantenido un encuentro trilateral con representantes de Estados Unidos en Washington --donde se firmó el citado acuerdo de paz en 2025-- han pactado "pasos concretos para seguir aplicando el Acuerdo de Paz de Washington", según un comunicado conjunto tras la reunión.

Entre las "medidas coordinadas" pactadas figuran "un compromiso mutuo con medidas específicas para apoyar la soberanía e integridad territorial los países, la retirada programada de fuerzas y el levantamiento de las medidas defensivas por parte de Ruanda en zonas definidas del territorio de RDC".

Asimismo, contemplan "una intensificación de los esfuerzos, con plazos definidos por parte de RDC, para neutralizar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundadas por hutus extremistas huidos tras perpetrar el genocidio de 1994 en Ruanda--, y garantizar la protección de todos los civiles".

"RDC y Ruanda reafirmaron sus compromisos bajo los Acuerdos de Washington para lograr una paz duradera y prosperidad en la región", recoge el texto, tras unas reuniones bilaterales celebradas el martes entre Estados Unidos y ambas delegaciones y un encuentro trilateral mantenido durante la jornada del miércoles en la capital estadounidense.

El encuentro ha tenido lugar en medio de la intensificación del conflicto en el este de RDC durante las últimas semanas, incluido un ataque perpetrado la semana pasada con un dron contra la ciudad de Goma, controlada por el M23, que se saldó con la muerte de tres personas, entre ellas una trabajadora francesa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El M23, que se hizo con el control de Goma en enero de 2025 en el marco de una ofensiva en el este de RDC, acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en la zona, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas", a pesar del alto el fuego en vigor para intentar contener el conflicto.

El grupo rebelde --apoyado por Ruanda e integrado principalmente por tutsis congoleños-- se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.