Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque contra un buque militar saudí frente al puerto yemení de Moca

Archivo - Imagen de archivos de rebeldes hutíes en un funeral por víctimas de un ataque de EEUU en Saná (Yemen) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este lunes un ataque con misiles contra un buque militar de Arabia Saudí frente al puerto de la localidad yemení de Moca, situado en el suroeste del país.

El grupo ha indicado en un comunicado que, además, otras cuatro embarcaciones que actuaban de "escolta" del buque se han visto afectadas en la misma zona por este mismo ataque, si bien las autoridades saudíes no han dado información al respecto de momento, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Saba, afín a los insurgentes.

Así, han detallado que el ataque ha sido perpetrado con la ayuda de varios misiles balísticos, por lo que se ha logrado un impacto "directo y preciso". Además, han hecho hincapié en que la operación ha provocado la destrucción total del buque, el hundimiento de varias patrulleras y la quema de las embarcaciones restantes.

"Se están monitoreando de cerca todos los movimientos militares y despliegues de tropas saudíes y atacaremos dichos movimientos y despliegues, tanto en tierra como en mar", recoge el texto, que apunta al compromiso del grupo rebelde con el principio de "ojo por ojo".

En los últimos días, la insurgencia hutí ha reivindicado ataques contra infraestructuras saudíes, como una refinería de la empresa Saudi Aramco, así como contra posiciones "sensibles" en el aeropuerto de Najrán, en el sur del país.

A ello cabe sumar la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí, anunciado a finales del pasado mes de julio, en respuesta, según precisó entonces el portavoz militar del grupo, Yahya Sari, al "asedio" de Riad en el marco del incremento de tensiones entre las partes tras los ataques registrados contra el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y el posterior bombardeo en represalia contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.