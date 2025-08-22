Los rebeldes yemeníes reivindican un nuevo ataque contra Israel

Archivo - Un grupo de jóvenes en Tel Aviv - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes que controlan amplias zonas de Yemen han lanzado este viernes un misil contra Israel, aunque el ataque no ha tenido consecuencias porque, según el Ejército israelí, el proyectil "aparentemente se desintegró en el aire".

Las autoridades de Israel habían activado las alertas en varias áreas tras detectar este lanzamiento. Los sistemas de defensa antiaérea también se pusieron en marcha para intentar interceptar el misil, que finalmente no alcanzó ningún objetivo.

Los propios hutíes han reivindicado la autoría, asegurando que habían disparado un misil balístico y lanzado además varios drones. Según este grupo, un misil ha logrado alcanzar el aeropuerto de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, un extremo del que no existe constancia.

La insurgencia yemení, aliada de Irán, ha intensificado este tipo de acciones como respuesta a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, en un gesto de solidaridad con los palestinos que también le llevó a poner en jaque la seguridad marítima en el mar Rojo.