Reconocen como víctima de los atentados de Bruselas a una mujer que se suicidó casi diez años después

Felipe de Belgica durante un acto institucional en recuerdo del atentado de Bélgica del 22 de marzo de 2016 - Europa Press/Contacto/NICOLAS MAETERLINCK

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades belgas han reconocido este sábado, cuando se cumplen diez años de los atentados islamistas de Bruselas, a Katarina Viktorsson como la víctima número 36 de esta acción. Viktorsson se suicidó a principios de 2026 y ya está en la placa del monumento instalado en el aeropuerto de Zaventem.

Katrina, quien perdió a su madre en el atentado contra el vestíbulo de salidas de este aeropuerto, se suicidó tras el juicio por los atentados. Durante el proceso judicial aseguró que "casi" se desmayó, pero que "la leona está despertando". Dijo además que había decidido recuperarse, reconstruirse y seguir adelante y que, al repetírselo a sí misma, estaba empezando a creérselo.

Un año más, el décimo, ha habido una ceremonia oficial en la que han participado el rey Felipe, la reina Matilde y el primer ministro, Bart De Wever ante el emblemático letrero de la estación de Maelbeek. El acto recuerda también a las víctimas de Zaventem y del Barrio Europeo.

La ceremonia ha sido la prueba, una vez más, del horror de la pérdida, el trauma, la unidad frente a la adversidad, la dignidad y el coraje de los supervivientes. Una de las víctimas, Larissa Scelfo, quien perdió a su marido, ha relatado cómo de repente se encontró sola con sus dos hijas pequeñas, abrumada por el dolor.

"Imagínese enterarse de la muerte de su esposo en una lista pegada en la puerta tres días después", ha recordado. "Y luego, ¿qué? Un experto forense mayor, sin hijos, comparó el asesinato de mi marido con la muerte natural de su suegro", ha reprochado.

MALTRATO INSTITUCIONAL

Otra víctima, Béatrice de Lavalette, ha explicado que cada día se despierta con dolores en el cuerpo magullado, quemado y desgarrado. "Me pregunto si vale la pena este dolor invisible y constante. Cada día recuerdo que aquí estuve a punto de morir desangrada. Recuerdo decirme a mí misma que mi hora aún no había llegado", ha destacado Lavalette, quien ahora es deportista paralímpica.

El padre de dos jóvenes que murieron en Zaventem, Edmond Pinczowski, ha denunciado las deficiencias de la respuesta oficial. "Inmediatamente después de los ataques, la solidaridad se manifestó a través de palabras de apoyo, flores y minutos de silencio. Pero cuando las cámaras desaparecieron, cuando los titulares se hicieron menos frecuentes, comenzó una larga y solitaria lucha para las víctimas", ha reprochado.

"Es una lucha por el reconocimiento, pero también por la justicia económica, por el apoyo psicológico y médico estructural. No pedimos lástima, sino que se rindan cuentas", ha remachado.

Los supervivientes de los atentados y los familiares de las víctimas llevan años denunciando el maltrato institucional que han sufrido con fallos organizativos, falta de apoyo y un trato que no tiene en cuenta su situación. Nunca se ha creado el fondo de indemnización propuesto que habría servido de intermediario entre las aseguradoras y las víctimas y habría permitido una ayuda rápida. El último episodio, el intento del Servicio Federal de Pensiones de recuperar una parte importante de la indemnización abonada a 57 personas, hechos por lo que la institución tuvo que disculparse.

MENSAJES INSTITUCIONALES

A nivel político, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha destacado el apoyo de la gente a las víctimas. "Hemos elegido la humanidad, la dignidad, a menudo a través de pequeños gestos", ha indicado en un mensaje publicado en redes.

De Wever ha instado a los responsables de las fuerzas de seguridad a "aprender de corazón las lesiones del pasado". "Me tomo ese deber muy en serio", ha resaltado antes de destacar la labor de los servicios de emergencia y de seguridad, "listos para proteger nuestro modo de vida".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mencionado también el aniversario de "un ataque contra Bruselas que jamás olvidaremos". "Hoy, como en 2016, estamos unidos con solidaridad y decisión para proteger nuestros valores comunes", ha subrayado.

Para el presidente del Consejo Europeo, António Costa, "seguimos vigilantes ante todas las amenazas a nuestra seguridad y modo de vida". "Jamás onos rendiremos al terrorismo ni a la violencia. Juntos, unidos, somos más fuertes que el odio", ha argumentado.

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado que "jamás cederemos ante el terrorismo". "No hemos olvidado nada. A nuestros amigos belgas, a las familias de las víctimas y a los heridos, les expreso la solidaridad fraterna de Francia", ha planteado.