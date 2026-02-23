La reconstrucción de Ucrania tras cuatro años de guerra costará más de 500.000 millones de euros

February 22, 2026, Kyiv Region, Ukraine: Firefighters and gas company employees work in a residential area damaged by a Russian attack, Sofiivska Borshchahivka village, Kyiv region, Ukraine, February 22, 2026. - Tarasov / Zuma Press / ContactoPhoto

Un nuevo informe elaborado por organizaciones internacionales estima que el coste de la reconstrucción y recuperación económica en Ucrania tras cuatro años de guerra es de casi 588.000 millones de dólares (más de 500.000 millones de euros), lo que representa casi tres veces el PIB nominal estimado del país para 2025.

La evaluación conjunta --publicada este lunes por el Gobierno de Ucrania, el Banco Mundial, la Comisión Europea y Naciones Unidas-- estima que los daños directos en Ucrania ya han superado los 195.000 millones de dólares (166.000 millones de euros), siendo los sectores más afectados la vivienda, el transporte y la energía.

Desde el último informe en febrero de 2025, se ha producido un aumento del 21% en los activos dañados o destruidos en el sector de la energía, incluyendo infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía, así como de calefacción urbana.

De igual forma, las necesidades también se han incrementado en un 24% en el transporte por los ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025, mientras que a fecha de 31 de diciembre de 2025, el 14% de las viviendas han quedado dañadas o destruidas, afectando a más de tres millones de hogares.

"Pese al daño generalizado que sigue acumulándose contra el pueblo, la economía y la infraestructura de Ucrania, todo el país sigue presionando con notable fuerza y determinación", ha destacado la directora gerente de operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde.

Por su parte, la comisaria de Ampliación de la Unión Europea, Marta Kos, ha reiterado que pese a que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania "sigue teniendo un impacto devastador" en su pueblo, el club comunitario "seguirá desempeñando un papel clave en el apoyo a la reconstrucción y recuperación de Ucrania".

El coordinador humanitario y residente de la ONU en Ucrania, Matthias Schmale, ha afirmado que "el activo más importante de Ucrania es su gente". "El regreso de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en el mercado laboral moldearán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura", ha indicado.

El Gobierno ucraniano ha tomado medidas para incentivar la reconstrucción del país, con proyectos de inversión pública y programas esenciales de apoyo a la recuperación, así como financiación en viviendas, desminado y programas de apoyo económico multisectorial, por un total de 15.000 millones de dólares.