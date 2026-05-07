Reducen a 15 años de prisión la condena contra el aliado de Yoon y ex primer ministro de Corea del Sur

Archivo - El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck Soo. - Europa Press/Contacto/Yao Qilin - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Corea del Sur ha reducido este jueves a 15 años de cárcel la condena impuesta contra el ex primer ministro Han Duck Soo, estrecho aliado del destituido y también condenado presidente Yoon Suk Yeol, la cual era inicialmente de 23 años de prisión.

Han, que fue hallado culpable el pasado mes de enero de los delitos de insurrección que se le imputaban en relación con la declaración en diciembre de 2024 de la polémica ley marcial que costó la caída del Gobierno, ha visto ahora reducida su sentencia después de que el tribunal haya considerado que existen diferencias entre las diferentes cortes de menor instancia.

Estas diferencias versan sobre la idea de que el ex primer ministro infringió sus deberes al frente del Gobierno al mantenerse al margen y no impedir que el entonces presidente impusiera la ley marcial que provocó un despliegue militar en las principales ciudades.

Asimismo, ha confirmado que el acusado es culpable de los cargos que se le imputaban y ha recalcado que el delito de insurrección "amenaza la existencia del Estado y viola los principios básicos y democráticos que se recogen en la Constitución del país". "Es un delito grave que no puede ser comparado con ningún otro en términos de naturaleza y gravedad", ha explicado el tribunal, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

La Justicia considera que Han, como primer ministro, "tenía la obligación constitucional de restringir el uso arbitrario de los poderes de emergencia por parte del presidente". Los jueces han hecho especial hincapié en su participación en la gestión de un decreto elaborado tras la declaración, cuyo objetivo era subsanar defectos de procedimiento contenidos en la orden original.

Han también fue condenado por "consentir la imposición de medidas como cortar el suministro de electricidad y agua a las sedes de diferentes medios de comunicación, actos que equivaldrían a desempeñar un papel operativo en la insurrección".

Sin embargo, el político surcoreano ha negado en todo momento estas acusaciones y ha sostenido que no apoyó ni colaboró en la imposición de la ley marcial. En su declaración final ante el tribunal en enero, Han afirmó que "nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla", al tiempo que ha asegurado que trató de disuadir al presidente.