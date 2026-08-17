Registrada una explosión en una escuela de Kabul, Afganistán

Archivo - Efectivos de las fuerzas de seguridad afganas en las inmediaciones de una escuela en Kabul - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han resultado heridas a causa de una explosión registrada este lunes en una escuela de Kabul, capital de Afganistán, sin que hayan trascendido víctimas mortales hasta el momento.

El portavoz de la Policía de la ciudad, Jalid Zadran, ha precisado a la cadena de televisión afgana TOLO News que la explosión ha tenido lugar alrededor de las 17.00 (hora local) en una escuela del barrio Shahrak e Mahdia, con un granada.

Fuentes de seguridad citadas por el canal han apuntado a más de medio centenar de heridos, que han sido trasladados a los hospitales Ali Jinnah, Imam Zaman, Alami y de Urgencias.

La zona, situada en el distrito Dasht-e Barchi de la capital afgana, está habitada principalmente por miembros de la comunidad hazara, el tercer grupo étnico del país y de confesión chií.